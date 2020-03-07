Что случилось этой ночью: суббота, 7 марта

Год на переговоры по Донбассу, задержания саудовских принцев, россияне на борту нового коронавирусного лайнера

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Зеленский отвел год на переговоры с Россией о прекращении войны в Донбассе. Если до конца года сторонам не удастся договориться, Украина выйдет из переговоров. "Я не отдам пять лет, которые мне дал украинский народ, чтобы вести переговоры в Минске пять лет", - заявил президент Украины.

- Wall Street Journal узнала о задержании брата и племянника короля Саудовской Аравии. Ахмад бен Абдель Азиз Аль Сауд (брат короля Сальмана) и Мухаммед бен Наиф (племянник короля Сальмана) были задержаны утром в пятницу у себя дома по обвинению в государственной измене.

- "Талибан" (запрещен в РФ) не намерен выполнять мирное соглашение с США, заявили NBC News американские чиновники, ознакомившиеся с данными разведки. По их словам, талибы заключили мир с Вашингтоном лишь затем, чтобы войска США покинули Афганистан. Затем "Талибан" якобы намерен атаковать поддерживаемые США правительственные силы в Афганистане.

- Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек. Пятая часть больных - более 20 тысяч - вне материкового Китая. В течение суток за пределами КНР было зафиксировано свыше 3 тысяч случаев COVID-19, в Китае - менее 100. Более того, 24 новых случая заражения приходится на прибывших в КНР из-за рубежа.

- Коронавирус обнаружен у 21 человека на круизном лайнере Grand Princess, стоящего у берегов Калифорнии на карантине. Всего на борту судна находятся свыше 3,5 тысячи человек, в том числе четверо россиян.