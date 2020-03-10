Российская семья с маленьким ребенком погибла в ДТП в Гватемале

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российская семья с маленьким ребенком погибла в результате лобового столкновения автомобиля и грузовика в Гватемале, сообщает газета Prensa Libre.

"ДТП произошло на востоке страны недалеко от озера Исабаль. Российская семья с 5-летним сыном ехала на личном автомобиле и столкнулась в лоб с грузовиком", - пишет издание.

Известно, что россияне жили в городе Эль-Эстор, где глава семьи работал в горнодобывающей компании. Как отмечается, автомобиль россиян был полностью разрушен. В момент столкновения шел проливной дождь.

"На данный момент причины автокатастрофы неизвестны. Водитель грузовика выжил, в его отношении будет проведено судебное разбирательство", - сообщает газета. Как пишет издание, на трассе, по которой ехали россияне, часто происходят ДТП с фатальными последствиями.