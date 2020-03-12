Число инфицированных коронавирусом в Германии превысило 2,3 тыс человек

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Число заразившихся коронавирусом в Германии выросло до 2369 человек, сообщает в четверг институт Роберта Коха.

В том числе зафиксировано пять смертей, спровоцированных вирусом.

Больше всего заразившихся (688 человек) - в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, в Баден-Вюртемберге зарегистрировано 454 случая, в Баварии - 500 случаев. В Берлине зафиксировано 137 случаев заражения коронавирусом.