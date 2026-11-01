Более 50 млн американцев досрочно проголосовали на промежуточных выборах

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Более 50 млн граждан США проголосовали на выборах в Конгресс досрочно, сообщают американские СМИ.

Согласно подсчетам Университета Флориды, по состоянию на субботу насчитывалось 50,5 млн проголосовавших. Это почти на 5 млн больше, чем на промежуточных выборах 2022 года.

Особенно заметный рост досрочно проголосовавших в штатах, которые обычно поддерживают республиканцев - таких как Техас, Аляска и Канзас. В этом году там происходит крайне плотная борьба между партиями за голоса избирателей.

В Техасе досрочно проголосовали уже более 7 млн человек, что на 1,5 млн больше, чем в 2022 году. В Канзасе этот показатель вырос на 34 %, в Мэне - на 44 %, а в Мичигане - на 32 %.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания, как сообщалось, также проголосовали досрочно. Хотя ранее Трамп заявлял, что предпочитает голосовать очно, в день выборов.

Основное голосование намечено на третье ноября, американцам предстоит избрать весь состав Палаты представителей (435 мест) и треть сенаторов. На данный момент обе палаты Конгресса США контролируют республиканцы.