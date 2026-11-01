Поиск

Более 50 млн американцев досрочно проголосовали на промежуточных выборах

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Более 50 млн граждан США проголосовали на выборах в Конгресс досрочно, сообщают американские СМИ.

Согласно подсчетам Университета Флориды, по состоянию на субботу насчитывалось 50,5 млн проголосовавших. Это почти на 5 млн больше, чем на промежуточных выборах 2022 года.

Особенно заметный рост досрочно проголосовавших в штатах, которые обычно поддерживают республиканцев - таких как Техас, Аляска и Канзас. В этом году там происходит крайне плотная борьба между партиями за голоса избирателей.

В Техасе досрочно проголосовали уже более 7 млн человек, что на 1,5 млн больше, чем в 2022 году. В Канзасе этот показатель вырос на 34 %, в Мэне - на 44 %, а в Мичигане - на 32 %.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания, как сообщалось, также проголосовали досрочно. Хотя ранее Трамп заявлял, что предпочитает голосовать очно, в день выборов.

Основное голосование намечено на третье ноября, американцам предстоит избрать весь состав Палаты представителей (435 мест) и треть сенаторов. На данный момент обе палаты Конгресса США контролируют республиканцы.

Дональд Трамп США Техас Мичиган Конгресс Канзас Аляска
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Полиция Франции сообщила о 320 тысячах участников протестов в субботу

Рубио заявил, что коротко пообщался с Лавровым в Атланте

Трамп считает важным, чтобы Россия участвовала в G20

Лантратова заявила о договоренности о регулярных гуманитарных миссиях в Алешках

В польской оппозиции предложили вынести вотум недоверия правительству Туска

 В польской оппозиции предложили вынести вотум недоверия правительству Туска

Мелания Трамп отметила, что гуманитарные миссии в Алешках показывают возможность добиться мира

Хаменеи приказал командующим быть готовыми к действиям в любом регионе при угрозе Ирану

США предупредили страны Персидского залива о возможном возобновлении ударов по Ирану 4 ноября

Axios сообщил, что в администрации США нет единого мнения по политике в отношении Ирана

Земля проходит через поток плазмы из корональной дыры
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12701 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4023 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов