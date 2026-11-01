Поиск

Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 ноября

Пожар в ТЦ в Ленобласти, протесты во Франции, массированная атака БПЛА на Нижегородскую область

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Нижегородское промпредприятие получило значительные повреждения при массированной атаке БПЛА. Всего за ночь над областью было сбито более 100 дронов.

- Полиция Франции сообщила о 320 тысячах участников протестов в субботу. Из них в Париже - 70 тыс.

- Пожар на площади свыше 2 тыс. кв. м произошел в торговом центре в Ленобласти. Были эвакуированы 65 человек, 20 из них - дети.

- Лантратова сообщила, что договорилась с украинским коллегой работать над помощью для живущих у ЛБС. По ее словам, "гуманитарная миссия в Алешках успешно завершена".

- Рубио заявил о предпочтении Трампа найти дипломатическое решение проблем с Ираном. Он, однако, выразил мнение, что США могут добиться победы силой.

- Трамп не исключил, что пригласит Зеленского на G20. Он заявил об этом журналистам.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФБР заявило, что за кражей более $6 млрд в криптовалюте у Binance стоит Северная Корея

 ФБР заявило, что за кражей более $6 млрд в криптовалюте у Binance стоит Северная Корея

Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 ноября

Более 50 млн американцев досрочно проголосовали на промежуточных выборах

 Более 50 млн американцев досрочно проголосовали на промежуточных выборах

Полиция Франции сообщила о 320 тысячах участников протестов в субботу

Рубио заявил, что коротко пообщался с Лавровым в Атланте

Трамп считает важным, чтобы Россия участвовала в G20

Лантратова заявила о договоренности о регулярных гуманитарных миссиях в Алешках

В польской оппозиции предложили вынести вотум недоверия правительству Туска

 В польской оппозиции предложили вынести вотум недоверия правительству Туска

Мелания Трамп отметила, что гуманитарные миссии в Алешках показывают возможность добиться мира

Хаменеи приказал командующим быть готовыми к действиям в любом регионе при угрозе Ирану
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12710 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4026 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов