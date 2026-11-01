Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 ноября

Пожар в ТЦ в Ленобласти, протесты во Франции, массированная атака БПЛА на Нижегородскую область

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Нижегородское промпредприятие получило значительные повреждения при массированной атаке БПЛА. Всего за ночь над областью было сбито более 100 дронов.

- Полиция Франции сообщила о 320 тысячах участников протестов в субботу. Из них в Париже - 70 тыс.

- Пожар на площади свыше 2 тыс. кв. м произошел в торговом центре в Ленобласти. Были эвакуированы 65 человек, 20 из них - дети.

- Лантратова сообщила, что договорилась с украинским коллегой работать над помощью для живущих у ЛБС. По ее словам, "гуманитарная миссия в Алешках успешно завершена".

- Рубио заявил о предпочтении Трампа найти дипломатическое решение проблем с Ираном. Он, однако, выразил мнение, что США могут добиться победы силой.

- Трамп не исключил, что пригласит Зеленского на G20. Он заявил об этом журналистам.