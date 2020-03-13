Ученые сообщили о потенциальном вреде репродуктивному здоровью мужчин от коронавируса

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Теоретически возможно, что коронавирус Covid-19 может нанести вред репродуктивному здоровью мужчин, сообщила газета South China Moring Post, ссылаясь на статью экспертов из Центра репродуктивной медицины больницы "Тунцзи" в Ухане, столице китайской провинции Хубэй.

Они отметили, что инфекция может привести к "нарушению иммунного гомеостаза в семенниках", что может вызвать орхит - воспаление яичек, что, в свою очередь, может привести к снижению количества сперматозоидов у мужчины и, возможно, бесплодию.

Мужчины, переболевшие вызываемым коронавирусом заболеванием, должны обратиться за консультацией к медикам, чтобы выяснить, "не оказала ли болезнь пагубного влияния на их фертильность". Своевременная медицинская помощь позволит "как можно раньше выявить проблему и будет способствовать скорейшему излечению", говорится в статье.