Японская полиция заинтересовалась мужчиной, намеренно распространявшим коронавирус

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Полиция в Японии планирует допросить мужчину, который заразился новым коронавирусом и который, по предварительным данным, намеренно распространял инфекцию среди других людей, передает в пятницу телеканал NHK.

По данным телеканала, у жителя города Гамагори (префектура Айти на острове Хонсю), личность которого не уточняется, заражение коронавирусом подтвердили 4 марта. Несмотря на это, позднее в тот же день этот мужчина в возрасте от 50 до 60 лет отправился в ресторан, хотя должен был находиться на карантине дома.

Японец сообщил сотрудникам этого ресторана, что он инфицирован, те, в свою очередь, уведомили об этом чиновников из местного управления здравоохранения. Ресторан был закрыт, позднее также стало известно, что одна из официанток оказалась инфицирована COVID-19. В настоящий момент неясно, заразилась ли она новым коронавирусом от этого мужчины.

NHK со ссылкой на источники также передает, что заболевший японец перед тем, как пойти в ресторан, сказал своим родным, что будет распространять вирус среди других людей.

Японский новостной портал Tokyo Reporter сообщал ранее, что инфицированный житель Гамагори посетил два бара после того, как у него подтвердили наличие коронавируса. Затем он был отправлен в больницу. Tokyo Reporter также сообщал, что японец жил вместе со своими родителями, у которых ранее также диагностировали заражение COVID-19.

Мэр Гамагори Тосияки Судзуки (Toshiaki Suzuki) назвал в высшей степени досадным тот факт, что зараженный не остался дома, как ему было предписано, а продолжил посещать общественные места.