У президента Бразилии выявили коронавирус

Президент Бразилии Жаир Болсонару Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Анализ на заражение коронавирусом президента Бразилии Жаира Болсонару показал положительный результат, сообщает издание Jornal O Dia со ссылкой на источники в администрации президента.

Там отметили, что первичный тест показал положительный результат, и теперь президент ожидает результатов второго теста.

Другие крупные бразильские СМИ пока не сообщают о том, что его первичные анализы дали положительный результат. Официально информации о результатах анализов, взятых у главы бразильского государства, пока не поступало.

Накануне заражение коронавирусом подтвердилось у сотрудника Болсонару, отвечающего в его администрации за коммуникации. Вместе с ним он ездил в США, где встречался с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом.

В Белом доме, тем не менее, заявили накануне, что они не будут проходить тест на коронавирус, поскольку у них не было тесного контакта с зараженным бразильцем. Также Трамп накануне заявил, что его не беспокоит информация о том, что один из членов бразильской делегации заражен коронавирусом.

Болсонару 64 года. Его здоровье часто вызывает обеспокоенность общественности и СМИ.