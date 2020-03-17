Тома Хэнкса и его супругу отправили из больницы на карантин по коронавирусу

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Американского актера Тома Хэнкса и его супругу Риту Уилсон, у которых ранее выявили заражение коронавирусом, выписали из больницы в Австралии, сообщает Associated Press.

Согласно информации департамента здравоохранения штата Квинсленд, Хэнкс с женой отправятся на карантин в арендованном ими для этого частном доме.

Супружеская пара прибыла в Австралию в конце января на съемки фильма База Лурмана об Элвисе Пресли. Хэнкс должен был исполнить роль менеджера певца. Премьера фильма была запланирована на октябрь 2021 года, однако теперь его производство приостановлено.