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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:08

Тома Хэнкса и его супругу отправили из больницы на карантин по коронавирусу

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Американского актера Тома Хэнкса и его супругу Риту Уилсон, у которых ранее выявили заражение коронавирусом, выписали из больницы в Австралии, сообщает Associated Press.

Согласно информации департамента здравоохранения штата Квинсленд, Хэнкс с женой отправятся на карантин в арендованном ими для этого частном доме.

Супружеская пара прибыла в Австралию в конце января на съемки фильма База Лурмана об Элвисе Пресли. Хэнкс должен был исполнить роль менеджера певца. Премьера фильма была запланирована на октябрь 2021 года, однако теперь его производство приостановлено.

Том Хэнкс

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