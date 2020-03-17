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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

На Украине назначен новый генпрокурор

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил генеральным прокурором Ирину Венедиктову, уволив ее с должности и.о. директора Государственного бюро расследований.

Соответствующие указы обнародованы во вторник на сайте Офиса главы государства.

"Освободить Венедиктову Ирину Валентиновну от временного исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований", - говорится в тексте указа №89.

В указе № 90 значится: "Назначить Венедиктову... генеральным прокурором".

Утром во вторник, 17 марта, Верховная Рада дала согласие на назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. За такое решение на внеочередном пленарном заседании во вторник утром проголосовали 269 народных депутатов.

Украина Владимир Зеленский Ирина Венедиктова

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