Что случилось этой ночью: суббота, 21 марта

Прогноз цен на нефть от Сечина, планы по вывозу застрявших за рубежом россиян, правила участия в перенесенном "Евровидении"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Игорь Сечин допустил к концу года возврат нефти к $60/баррель, если с рынка уйдет сланец. По мнению главы "Роснефти", текущие цены делают добычу сланцевой нефти в США неэффективной, поэтому рынок "достаточно быстро откорректируется". Также он заявил, что низкие цены на нефть "не вызывают ощущения какого-то драматизма", а соглашение ОПЕК+ утратило свое прежнее значение для стабилизации рынка.

- Генсек ОПЕК и отраслевой регулятор Техаса обсудили спрос и предложение на нефть. Стороны согласились, что для преодоления последствий пандемии COVID-19 нужна международная нефтяная сделка. Кроме того, комиссар нефтяного регулятора в крупнейшем нефтедобывающем штате США получил приглашение на следующее заседание ОПЕК.

- Российские авиакомпании в ближайшие три дня вывезут россиян из Испании, Португалии, Черногории и Молдавии. Также рабочая группа Росавиации обсудила ситуацию в 30 государствах, откуда требуется оперативно эвакуировать россиян, и определила семь стран, где обстановка наиболее сложная.

- КНДР в третий раз за март провела ракетные испытания. По данным южнокорейского генштаба, две баллистические ракеты малой дальности были выпущены в сторону Японского моря и преодолели расстояние 410 км на максимальной высоте 50 км.

- На "Евровидение", перенесенное из-за COVID-19 на 2021 год, не допустят с песнями этого года. Согласно решению совета конкурса, страны по своему усмотрению смогут сменить или оставить своих представителей, выбранных для участия в этом году, но выступать в любом случае придется с новыми песнями.