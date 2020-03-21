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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

На "Евровидение-2021" не допустят с песнями этого года

При этом участники, отобранные в 2020 году, сохраняют право представлять свои страны на конкурсе

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".

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"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.

В начале этой недели организаторы конкурса объявили, что "Евровидение" впервые за время существования в этом году будет отменено из-за пандемии коронавируса. Конкурс перенесен на 2021 год.

"Евровидение-2020" должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.

Представителем России еще до отмены конкурса была выбрана группа Little Big, они должны были выступать с песней Uno. Клип Little Big стал самым популярным среди видео остальных участников "Евровидения" на официальном канале конкурса в YouTube.

"Евровидение" - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире, с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия. Выступления участников оценивают жюри и зрители. Голосование проводится сразу же после выступления последнего участника.

Евровидение Нидерланды Роттердам Little Big

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