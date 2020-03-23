Инаугурация Бжании, победившего на выборах в Абхазии, пройдет через месяц

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Абхазии официально объявила о победе кандидата от оппозиции Аслана Бжании на повторных выборах президента республики с 56,5% голосов избирателей.

Председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия заявил, что по закону инаугурация избранного президента должна пройти через 30 дней после подписания итогового протокола Центризбиркомом по результатам выборов.

Бжания набрал 53 тыс. 741 голос. За кандидата в президенты Адгура Ардзинбу проголосовали 33 тыс. 686 человек, что составляет 35,42 %. За Леонида Дзяпшба отдали голоса 166 человек, что составляет 2,22%.

Всего на повторных выборах главы республики проголосовало 95 тыс. 109 избирателей. Явка составила 71,56%.