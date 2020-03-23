Россия завершила переброску помощи в Италию

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Военные сообщили, что на базу ВВС Италии "Практик де Маре" под Римом также доставлены мобильные комплексы с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Все девять самолетов Минобороны РФ с вирусологами прибыли в Италию.