Польша обвинила российские СМИ в дезинформации о помехах самолетам с вирусологами

Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Посольство Польши в Москве опровергает информацию о том, что польские власти не дали согласие на полет российских самолетов через польское воздушное пространство для доставки гуманитарной помощи в Италию.

В дипмиссии делают вывод, что все подобные сообщения о помехах доставке российской гуманитарной помощи в Италию "надо считать дезинформационными действиями".

В своем коммюнике польское посольство "однозначно отвергает" сообщения в российских СМИ и комментариях российских политиков о том, что власти Польши не дали согласие на полет российских военных самолетов через польское воздушное пространство.

Отмечается, что "российская сторона не обращалась к польской стороне с просьбой получить согласие на осуществление полета российских военных самолетов над территорией Польши".

О том, что Польша отказалась пропускать российские транспортные самолеты Ил-76 сообщали, в частности, издание "Комсомольская правда", газета "Московский комсомолец", газета "Новые известия".

Сообщалось, что из карты полетов на сервисе FlightRadar якобы следует, что самолеты сделали большой крюк, совершив дозаправку в Сочи, чтобы добраться до авиабазы ВВС Италии "Пратика-де-Маре" (30 км юго-западнее Рима). Отмечалось, что можно было бы сократить путь более чем на тысячу километров, если лететь через воздушное пространство Белоруссии, Польши и Чехии.

Как сообщалось в СМИ, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал по этому поводу в твиттере: "Это подлость на уровне государственной политики. Тем более, что помощь шла в страну-союзницу Польши по ЕС и НАТО. России ни в чем не следует отныне идти навстречу Польше. Ни в чем". Между тем в настоящее время твит недоступен.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что пятнадцатый борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий доставил "специальное имущество и средства для борьбы с коронавирусом" на итальянскую авиабазу "Пратика-де-Маре".

В ведомстве отметили, что ВКС России продолжают операцию по переброске российских военных специалистов, специального оборудования и техники для оказания Италии помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее соответствующие договоренности были достигнуты президентом РФ Владимиром Путиным и председателем совета министров Италии Джузеппе Конте 21 марта 2020 года.

Ранее Россия уже перебросила в Италию около ста специалистов и оборудование, а также передовой отряд вирусологов. Как отмечалось, на всей российской технике присутствуют надписи "Из России с любовью" на трех языках - русском, итальянском и английском.