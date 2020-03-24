Умер художник, придумавший Астерикса и Обеликса

Альберу Удерзо было 92 года

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Во Франции умер художник Альбер Удерзо, который вместе с писателем Рене Госсинни создал комиксы о галлах Астериксе и Обеликсе, сообщает BFM TV. Ему было 92 года.

RIP: Albert Uderzo, the co-creator and artist of "Asterix," has died at 92. He drew the comic from 1959 to 2009.



In the photo, he is pictured at right, with co-creator Rene Goscinny. pic.twitter.com/fVyCqXaRHe — CartoonBrew.com - Animation News (@cartoonbrew) March 24, 2020

Удерзо умер во сне дома в Нейи, рассказал журналистам его зять Бернар де Шуази. По его словам, причиной смерти стал сердечный приступ, с коронавирусом это не связано.

Альбер Удерзо родился в 1927 году во Франции в семье иммигрантов из Италии. В детстве он открыл для себя комиксы про Микки-Мауса, которые публиковал Petit Parisien. Во время войны он начал постигать азы профессии иллюстратора в издательстве la Société parisienne d'édition (SPE), которое выпускало комиксы, и вскоре стал иллюстратором .

В 1951 году он познакомился с Госсинни, и назвал затем эту встречу "дружбой с первого взгляда". Они начали сотрудничество. Сначала они выпустили комикс "Жан Пистолет" (Jehan Pistolet), а в 1959 году в созданном ими журнале "Пилот" (Pilote) впервые появился персонаж Астерикс.

После смерти Госсинни в 1977 году Удерзо продолжил делать комиксы об Астериксе в одиночку.

В 1985 году художник стал Кавалером Ордена Почетного легиона.