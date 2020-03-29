Число пациентов с коронавирусом на Украине достигло 418

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - За минувшие сутки на Украине было зафиксировано 109 новых случаев заболевания COVID-19, всего их теперь 418 случаев, сообщило министерство здравоохранения.

"Появились первые случаи в Кировоградской области, первых четыре, поэтому по факту нет ни одной области, где бы ни было зарегистрированы случаи коронавирусного заболевания", - сообщил в воскресенье журналистам главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранение Виктор Ляшко.

На данный момент на Украине зафиксированы девять летальных исходов. Пять человек выздоровели.

Позднее в воскресенье мэр Киева Виталий Вличко сообщил на своей странице в фейсбуке, что подтвержденный диагноз в Киеве имеют уже 82 человека.