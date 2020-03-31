В Риге бездомные массово заразились коронавирусом в приюте

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Массовое заражение новым типом коронавируса произошло в Риге в мужском приюте евангелической христианской общины "Синий Крест", сообщила министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле.

На данный момент получено 27 положительных результатов анализов на COVID-19. Большая часть заразившихся - постояльцы приюта, но заболели и несколько работников.

Министр ввела в приюте двухнедельный карантин.

Эпидемиологи выясняют, кто мог контактировать с заразившимися постояльцами приюта, однако это трудно сделать, поскольку у большинства из них нет определенного места жительства.

Как сообщила министр, в срочном порядке начато тестирование, чтобы предотвратить появление очагов инфекции в других рижских приютах.

Директор департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате сообщила агентству BNS, что у нее есть данные о 33 заболевших в приюте. По словам Кондрате, у них нет тяжелых, ярко выраженных симптомов, им предоставляется вся необходимая помощь.

Всего на данный момент на карантине в приюте находится около 100 человек.

Министр здравоохранения Латвии отметила, что случай заражения в приюте для бездомных еще раз подтверждает, что в интересах общества обеспечить доступное здравоохранение, включающее и наименее защищенные общественные группы.