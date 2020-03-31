Украинский бизнесмен и банкир Федор Шпиг погиб в ДТП под Киевом

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Совладелец группы компаний "Молочный альянс", а также киевских торгово-развлекательного центра River Mall и РЦ "Блокбастер" Федор Шпиг погиб во вторник в результате автоаварии на трассе Киев-Чоп. Эту информацию "Интерфаксу" подтвердил бизнес-партнер Шпига Александр Деркач.

Авария произошла после обеда возле села Романовка Новоград-Волынского района Житомирской области.

Шпиг являлся сооснователем банка "Аваль". Вместе с другими экс-владельцами банка "Аваль" Шпиг выступил соинвестором ТРЦ River Mall общей плоащдью 140 тыс. кв. м на Днепровской набережной в Киеве, открытие которого состоялось в 2019 году.

"Молочный альянс" создан в июне 2006 года, он производит молочную продукцию под ТМ "Пирятин", "Славия", "Яготинское" и "Яготинское для детей", "Хопсы" и др.

Собственниками группы являются бывшие акционеры банка "Аваль" Федор Шпиг, Александр Деркач и Сергей Вовченко.