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Почти 330 россиян вернутся на родину из Бангкока и Антальи 14 апреля

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - 183 гражданина России вернутся из Таиланда на родину 14 апреля, сообщает Минкомсвязь РФ в телеграм-канале, созданном для информирования россиян о вывозе из других стран в связи с ситуацией с коронавирусом. Кроме того, из турецкой Антальи вывезут 146 жителей Москвы и Подмосковья.

"После проведения всех необходимых проверок был составлен итоговый список пассажиров рейса № SBI5702 Бангкок - Новосибирск, который вылетает 14 апреля в 11:25 (местное время). Пассажиры, включенные в данный список, должны прибыть 14 апреля не позднее 8:20", - говорится в сообщении.

В опубликованных в телеграм-канале списках на данный момент значатся 183 человека.

Отмечается, что в аэропорту будет проведена дополнительная проверка, на борт смогут попасть только жители Новосибирска и Новосибирской области.

Рейс из Анталии доставит 146 россиян на родину 14 апреля, сообщает Минкомсвязь РФ в телеграм-каналедля информирования россиян о вывозе из других стран в связи с ситуацией по COVID-19.

"Cоставлен итоговый список пассажиров рейса № AFL2143 Анталия - Москва, который вылетает 14 апреля в 14:20 по местному времени", - говорится в тексте сообщения. В опубликованных в телеграм-канале списках на данный момент значатся 146 человек.

Отмечается, что на борт смогут попасть только жители Москвы и Московской области

Pапланированный на 11 апреля рейс "Аэрофлота" из Анталии в Москву был перенесен из-за введенного Турцией комендантского часа, сообщила Росавиация. Этим рейсом "Аэрофлот" должен был доставить в Москву 200 человек.

Новосибирск Москва Бангкок Анталья

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