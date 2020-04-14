Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 30%

Анна Попова Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Растет число людей в РФ, у которых коронавирус протекает бессимптомно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "Первого канала" во вторник.

"Чем больше мы обследуем здоровых людей, тем больше мы находим людей с бессимптомным течением (заболевания). Почти 30% сейчас - это люди с бессимптомным течением", - сказала Попова.

"Эта цифра меняется. Если в начале марта таких было всего около 10%, то вчера, например, в Московской области из общего количества выявленных инфицированных людей 52% - это были люди без нарушения состояния здоровья. Которые носят вирус, но не знали об этом, если бы мы не сделали им тестирование", - пояснила она.

Попова отметила, что сейчас эти люди соблюдают все необходимые правила, они изолированы. "Это самое важное, что мы должны сегодня делать - находиться дома и, при возможности, тестировать не только больных, тех, у кого есть клиника, но и тех, у кого клиники нет. Сегодня это наш важный шаг к общему выздоровлению", - подчеркнула она.

Она выразила надежду, что бессимптомное течение болезни не даст впоследствии осложнений. "Мы знакомы с вирусом крайне недолго. В статистике таких наблюдений пока нет", - уточнила глава Роспотребнадзора.