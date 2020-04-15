Число погибших от COVID-19 в Москве превысило 100

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки скончались 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на среду.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в Москве превысило 100, достигнув 106.

"Среди 11 умерших - пациенты от 48 до 86 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них - гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет. Трое страдали хроническим бронхитом", - сказал собеседник агентства.

В оперативном штабе напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания. Кроме того, до 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства.

По данным на утро вторника, в Москве было зафиксировано 13002 случая заражения коронавирусной инфекцией, 1016 человек вылечились от неё.