Власти Баварии задумались об отмене Октоберфеста

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Власти Баварии и Мюнхена еще не решили, будут ли проводить пивной фестиваль Октоберфест в 2020 году, сообщил "Баварскому радио" премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

Сам он настроен крайне скептически и пока не может себе представить проведение столь крупного мероприятия в это время.

В ближайшие недели Зедер обсудит ситуацию с обербургомистром Мюнхена Дитером Райтером, но думает, что проведение фестиваля ближайшей осенью маловероятно.

Накануне власти ФРГ после консультаций с руководством федеральных земель решили запретить все крупные мероприятия до 31 августа.

Октоберфест ежегодно собирает в Мюнхене около 6 млн посетителей. В прошлом году они выпили 7,3 млн литровых кружек пива, съели 124 быка и 29 телят.

15 апреля канцлер Германии Ангела Меркель продлила до 3 мая правила самоизоляции и социального дистанцирования для граждан, но объявила о подготовке к снятию первых ограничений для бизнеса. С 20 апреля она пообещала разрешить открыться части магазинов, а с 4 мая - школам.