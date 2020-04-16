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Власти Баварии задумались об отмене Октоберфеста

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Власти Баварии и Мюнхена еще не решили, будут ли проводить пивной фестиваль Октоберфест в 2020 году, сообщил "Баварскому радио" премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

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Сам он настроен крайне скептически и пока не может себе представить проведение столь крупного мероприятия в это время.

В ближайшие недели Зедер обсудит ситуацию с обербургомистром Мюнхена Дитером Райтером, но думает, что проведение фестиваля ближайшей осенью маловероятно.

Накануне власти ФРГ после консультаций с руководством федеральных земель решили запретить все крупные мероприятия до 31 августа.

Октоберфест ежегодно собирает в Мюнхене около 6 млн посетителей. В прошлом году они выпили 7,3 млн литровых кружек пива, съели 124 быка и 29 телят.

15 апреля канцлер Германии Ангела Меркель продлила до 3 мая правила самоизоляции и социального дистанцирования для граждан, но объявила о подготовке к снятию первых ограничений для бизнеса. С 20 апреля она пообещала разрешить открыться части магазинов, а с 4 мая - школам.

Октоберфест - 2019

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Ежегодно этот всемирно известный праздник посещают около 6 миллионов человек, приезжающих в Мюнхен со всех уголков Германии, а также из других стран По традиции ровно в полдень обер-бургомистр баварской столицы откупоривает 200-литровую бочку со свежесваренным пивом и тем самым дает старт празднованию Октоберфеста. Открытие первой бочки является знаком для хозяев палаток, что можно разливать и продавать пиво.Каждый год "Октоберфест" открывается традиционным шествием, в котором принимают участие оркестры, стрелковые общества, общества национальных костюмов и около 40 празднично украшенных упряжекПосле парада уставшие участники и зрители отправляются пить пивоПраздник проходит на большом открытом поле под названием Терезин луг неподалеку от центра города. К началу фестиваля луг застраивают шатрами и палатками, в которые помещается до 10 000 человек. Главный символ фестиваля - баварские девушки, одетые в национальное платье дирндль. Наряд представляет собой сарафан с фартуком и повязанным на левую сторону бантом.За 16 дней гости фестиваля выпивают миллионы литров пива и съедают сотни тысяч жареных цыплят и сосисок На фестивале разрешается разливать только "октоберфестовское пиво" - специально сваренное мюнхенское пиво, приготовленное в соответствии с местными стандартами. Это пиво можно найти только в сезон фестиваля.На празднике имеется множество аттракционов - от традиционных каруселей до современных конструкций вроде американских горокДовольные посетители укладываются спать прямо на газонах
Ежегодно этот всемирно известный праздник посещают около 6 миллионов человек, приезжающих в Мюнхен со всех уголков Германии, а также из других стран
Мюнхен Бавария Октоберфест Дитер Райтер Маркус Зедер

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