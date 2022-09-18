Фестиваль Октоберфест открылся в Мюнхене после двухлетнего перерыва

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В германском Мюнхене пивной фестиваль Октоберфест открылся 17 сентября после двухлетнего перерыва. Об этом сообщает Associated Press.

До того как проведение Октоберфеста приостановили из-за пандемии коронавируса, мероприятие ежегодно посещали около 6 млн человек.

Издание отмечает, что в этом году цены на пиво выросли примерно на 15% по сравнению с фестивалем 2019 года.

Нынешний Октоберфест станет 187-м по счету и продлится до 3 октября.