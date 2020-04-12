Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:40Заразились
на 11.04В России 13 584+1 667В мире 1 771 514+79 795

В Британии обанкротился поставщик передвижных туалетов для статусных мероприятий

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Компания John Anderson Hire, поставляющая передвижные туалеты, объявила о банкротстве после того, как в Великобритании из-за пандемии коронавируса отменились крупные спортивные и общественные мероприятия, сообщила The Telegraph.

John Anderson Hire с 2018 года является поставщиком королевского двора. Компания предоставляет мобильные туалеты для фестивалей и спортивных мероприятий, включая королевские скачки в Аскоте, регби на стадионе "Туикенем" и автогонки в Брэндс-Хэтч.

Недавно она обеспечивала туалетами финал танцевального шоу "Strictly Come Dancing" (в российском варианте - "Танцы со звездами").

Однако сейчас вся светская жизнь в Британии остановилась из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением COVID-19.

Великобритания John Anderson Hire

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 апреля

Власти КНДР обсудили вопросы борьбы с коронавирусом в стране

Сенаторы из США потребовали от Эр-Рияда сократить добычу нефти

Сенаторы из США потребовали от Эр-Рияда сократить добычу нефти

Число задержанных в ходе беспорядков в Брюсселе выросло до 45

В Италии умерли 619 заразившихся коронавирусом

В Италии умерли 619 заразившихся коронавирусом

Полиция взяла под контроль бунтующих жителей Брюсселя

Полиция взяла под контроль бунтующих жителей Брюсселя

Во Франции за сутки умерли более 350 пациентов с коронавирусом

Что произошло за день: суббота, 11 апреля

Недовольные ограничениями из-за COVID-19 бельгийцы устроили уличные беспорядки

Число зараженных COVID-19 в США превысило 500 тыс. человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');