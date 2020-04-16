Боеприпасы взорвались при перевозке в Херсонской области Украины

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Территориальное управление Государственного бюро расследований (ГБР) в Мелитополе начало досудебное расследование по факту взрыва во время перемещения военной техники к месту дислокации.

По предварительной информации, 16 апреля около 12:00 в Херсонской области во время движения военной техники к месту дислокации загорелся грузовик "КрАЗ" под управлением военнослужащего Вооруженных Сил Украины. "В кузове военного автомобиля находились боеприпасы, которые сдетонировали и вызвали взрыв", - сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что никто из военнослужащих и гражданских лиц не пострадал.

Начато уголовное производство. Следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают причины возгорания.