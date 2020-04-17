Что случилось этой ночью: пятница, 17 апреля

США готовятся снять антивирусные ограничения, в Ухане выявили еще 1,2 тыс. умерших от коронавируса

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Снятие антивирусных ограничений в США пройдет в три этапа. Дональд Трамп дал губернаторам право самим принимать решение о сроках смягчения мер исходя из эпидемиологической ситуации в отдельном штате. Власти штатов, где ситуация с COVID-19 не вызывает опасений, могут начать поэтапное возобновление экономической деятельности уже с пятницы. При этом президент США не исключил возвращения COVID-19 осенью и призвал готовиться быстро реагировать на угрозу, чтобы страну больше не пришлось закрывать.

- В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом. Возраст умерших - от 29 до 88 лет, у большинства были сопутствующие заболевания: гипертония, кардиосклероз, атеросклеротическая аневризма. Пятеро пациентов страдали сахарным диабетом. Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 127.

- Власти китайского Уханя постфактум выявили еще 1,2 тыс. умерших от коронавируса. По новым данным, в городе число скончавшихся во время эпидемии увеличилось на 1 290 человек и составило 3 869. Число случаев заражения выросло на 325 - до 50 333.

- В Москве задержан адвокат экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве.

- Режиссер-документалист Александр Радов умер после заражения коронавирусом. Ему было 79 лет. Радов был госпитализирован в больницу с коронавирусной пневмонией неделю назад.