Умер режиссер Александр Радов, госпитализированный с коронавирусом

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Режиссер-документалист, продюсер Александр Радов скончался в возрасте 79 лет, сообщила в фейсбуке Академия российского телевидения.

"Наш друг и коллега Александр Георгиевич Радов, который неделю назад попал в больницу с коронавирусной пневмонией, к сожалению, не смог победить болезнь. С горечью сообщаем, что сегодня днем Александр Георгиевич скончался в 15-ой филатовской больнице. Ему было 79 лет", - говорится в сообщении.

Радов родился 23 июля 1940 года. Как генеральный продюсер руководил студией "Фишка-фильм" - творческим объединением, которое вошло в число крупнейших производителей документалистики и телепродукции в России. Был автором документальных фильмов цикла "Больше, чем любовь". Радов был академиком Международной академии телевидения и радио.