Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:19Заразились
на 16.04В России 27 938+3 448В мире 2 056 055+79 863

Умер режиссер Александр Радов, госпитализированный с коронавирусом

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Режиссер-документалист, продюсер Александр Радов скончался в возрасте 79 лет, сообщила в фейсбуке Академия российского телевидения.

"Наш друг и коллега Александр Георгиевич Радов, который неделю назад попал в больницу с коронавирусной пневмонией, к сожалению, не смог победить болезнь. С горечью сообщаем, что сегодня днем Александр Георгиевич скончался в 15-ой филатовской больнице. Ему было 79 лет", - говорится в сообщении.

Радов родился 23 июля 1940 года. Как генеральный продюсер руководил студией "Фишка-фильм" - творческим объединением, которое вошло в число крупнейших производителей документалистики и телепродукции в России. Был автором документальных фильмов цикла "Больше, чем любовь". Радов был академиком Международной академии телевидения и радио.

Александр Радов Москва коронавирус

Новости

Дело бывшего замглавы министра культуры о хищении поступило в суд

Уличный художник Бэнкси перешел на удаленную работу

Уличный художник Бэнкси перешел на удаленную работу

Певица Татьяна Буланова попала в реанимацию из-за проблем с сердцем

"Дело реставраторов" дошло до суда

Надежду Бабкину подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому

У Надежды Бабкиной не нашли коронавирус

У Надежды Бабкиной не нашли коронавирус

Умер автор песен Ain't No Sunshine и Just the Two of Us

Умер автор песен Ain’t No Sunshine и Just the Two of Us

Для конкурсантов отмененного "Евровидения" проведут спецшоу

В фонде заболевшего COVID-19 Лещенко отвергли обвинения в нарушении певцом карантина

В фонде заболевшего COVID-19 Лещенко отвергли обвинения в нарушении певцом карантина
Умершие знаменитости

Умер драматург Леонид Зорин

Умер драматург Леонид Зорин
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');