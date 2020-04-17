Facebook будет предупреждать о ложной информации по COVID-19

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Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Компания Facebook Inc. заявила, что начнет уведомлять пользователей о недостоверной информации о коронавирусе COVID-19.

Если пользователь отреагирует в фейсбуке на пост (поставит "лайк", поделится, прокомментирует), который позже будет идентифицирован как содержащий ложную или опасную информацию о вирусе, соцсеть пришлет специальное уведомление со ссылкой на раздел сайта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в котором развенчиваются мифы о COVID-19.

Это касается, например, постов о том, что дистанцирование не помогает бороться с вирусом, или сообщений о том, что вирус якобы излечивается употреблением каких-либо опасных бытовых химических веществ.

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что ложь о вирусе представляет для пользователей даже более серьезную угрозу, чем политическая ложь.

По последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 2,2 млн. Скончались 145 тыс. человек, более полумиллиона выздоровели.