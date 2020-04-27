СМИ узнали о готовящемся ослаблении карантина в Великобритании

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который 26 апреля вечером вернулся к работе после перенесенной коронавирусной инфекции, уже на этой неделе может объявить об ослаблении ограничений, введенных для борьбы с эпидемией. Об этом пишет Daily Telegraph со ссылкой на соратников премьера.

Срок ранее введенных ограничений истекает 7 мая. В этот день правительство обязано объявить об их продлении или частичной отмене.

По словам источников газеты, есть вероятность, что об этом будет объявлено уже на этой неделе, а в понедельник утром Джонсон проведет заседание штаба по борьбе с коронавирусом. Они говорят, что премьер все энергичнее говорит о возможном смягчении запретов, если это не будет противоречить рекомендациям врачей.

"Говорить об отмене ограничений пока будет неправильно, нам нужно обсудить изменения в ранее введенных ограничениях", - сказал один из соратников Джонсона. Он объяснил, что будет обсуждаться возможность разрешить работу на воздухе.

Джонсон 27 марта сообщил в соцсетях, что заразился коронавирусом и самоизолировался. Он пообещал, что продолжит работать дистанционно. По его словам, у него проявились слабые симптомы респираторного заболевания.

Вечером 5 апреля его доставили в больницу, поскольку у него не спадала температура и продолжался кашель. 6 апреля было объявлено, что Джонсону стало хуже и его перевели в отделение интенсивной терапии. Сообщалось, что он получает кислород, но не подключен к аппарату ИВЛ.

В правительстве его функции временно выполнял глава МИД Доминик Рааб.

9 апреля Джонсона перевели в обычную палату, а 12 апреля выписали.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Великобритании по состоянию на 00:00 часов понедельника было зафиксировано 153 037 случаев заражения коронавирусом и 20 732 заболевших умерли.