Елизавета II сочла неуместным салют по случаю ее дня рождения в этом году

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II попросила не устраивать салют во вторник, когда она будет отмечать день рождения, сообщает в субботу телеканал Sky News со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

По мнению королевы, салюты, традиционно устраиваемые по случаю праздников королевской семьи, "не являются подобающими в нынешних обстоятельствах".

Sky News отмечает, что пушечные залпы в день рождения Елизаветы II не будут звучать впервые за 68 лет ее царствования.

Вместе с тем флаги Великобритании будут вывешены на государственных учреждениях в соответствии с принятым протоколом.

По последним данным, в результате пандемии коронавируса в Великобритании скончались более 14 тысяч человек, страна занимает пятое место в списке эпидемиологически неблагоприятных стран.