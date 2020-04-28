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Смартфоны могут начать регистрировать по IMEI в 2021 году

Смартфоны могут начать регистрировать по IMEI в 2021 году
Фото: ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Смартфоны могут начать регистрировать по заводском номеру (IMEI) в обязательном порядке в середине 2021 года, сообщает "Коммерсантъ" во вторник.

Цель проекта, отмечает "Ъ", борьба с кражами и ограничение непрямых поставок смартфонов.

По данным газеты, законопроект сейчас проходит согласование в АП, после чего может быть внесен в Госдуму.

Как стало известно "Ъ", регистрировать смартфоны по IMEI обяжут их импортеров, то есть, в том числе, и граждан, купивших устройство за границей самостоятельно. При этом регистрация будет платной для всех устройств, которые будут приобретаться после вступления закона в силу.

Администрация президента

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