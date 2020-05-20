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Армия Хафтара отведет войска от Триполи по случаю Курбан-Байрама

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) решили отступить на 2-3 км от всех линий фронта в Триполи, сообщил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

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"Мы решили передвинуть наши войска на всех фронтах сражений в Триполи на расстояние 2-3 километров", - говорится в заявлении аль-Мисмари, опубликованном в фейсбуке.

Он пояснил, что данное решение должно позволить гражданам более свободно передвигаться в конце Рамадана и в преддверии праздника Курбан-Байрам.

Аль-Мисмари призвал силы Правительства национального согласия (ПНС) сделать то же самое.

"Мы предлагаем отвести силы сегодня с 12:00", - уточнил представитель ЛНА.

Накануне отряды признанного ООН ПНС отчитались о взятии под контроль авиабазы "Ватийе", которую использовала ЛНА для налетов на ливийскую столицу.

В Ливии продолжается двоевластие. В стране функционирует признанное ООН Правительство национального согласия в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар. С апреля 2019 года его армия штурмует ливийскую столицу.

25 апреля Хафтар объявил о выходе из соглашения по мирному урегулированию конфликта и по формированию ПНС, подписанного 17 декабря 2015 года в городе Схирате (Марокко). Также Хафтар заявил, что ЛНА берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями.

Ливия Халифа Хафтар Триполи

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