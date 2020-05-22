ТКГ снова не смогла договориться о прекращении огня в Донбассе

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Решений по итогам встречи подгруппы по безопасности не принято, заявил журналистам полпред РФ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

"Только что завершилось внеочередное заседание Контактной группы в режиме видеоконференции. Его темой стали киевские обстрелы территорий Луганска и Донецка и последствия этих обстрелов... По итогам сегодняшней встречи решений не принято. Тем не менее, четко зафиксирована ответственность киевской стороны", - сказал он.

Грызлов отметил, что на встрече были представлены факты о новых разрушениях инфраструктуры, разрушениях жилых домов, новых пострадавших из числа гражданского населения Донецкой и Луганской областей.

"При этом Киев не реагировал на обращения Донецка и Луганска прекратить огонь по гражданским лицам. Трудно объяснить позицию ряда ответственных представителей ОБСЕ, которые также не реагировали на обращения Донецка и Луганска. Структурам ОБСЕ важно сделать выводы из этого бездействия", - считает Грызлов.

Он напомнил, что 20 мая, после очередной серии обстрелов, Луганск, а затем Донецк заявили, что приводят свои силы в режим высшей боевой готовности в качестве ответа на эскалацию со стороны Киева, чтобы обезопасить мирное население и гражданскую инфраструктуру, не допустить повторения обстрелов.

"Однако само решение уже вызвало истерику у Киева. Практически единственное, на что сегодня упирала киевская сторона - это на свою инициативу созвать внеочередное заседание Контактной группы. При этом Киев занял абсолютно деструктивную позицию, пытаясь отрицать подтвержденные факты. Несмотря на документированные факты обстрелов, Киев отказался принимать решение о дополнительных мерах по соблюдению режима прекращения огня", - заявил российский полпред.

"Обстановка в Донбассе остается крайне напряженной. Чтобы изменить ее, важно срочно принять и реализовать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня. Это те меры, принятие которых Киев саботирует на протяжении нескольких месяцев", - подчеркнул он, добавив, что на призыв представителей Донбасса продолжить работу над дополнительными мерами по соблюдению режима прекращения огня, украинская делегация удалилась с совещания.

"Киев должен начать исполнять свои обязательства по Минским договоренностям на практике. Нужен прямой диалог Киева и Донбасса. Без диалога никакое решение конфликта невозможно", - подытожил Грызлов.

Предыдущее заседание ТКГ состоялось 14 мая. По его итогам Грызлов также возложил на Киев ответственность за отсутствие принятого заявления о режиме прекращения огня.