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ТКГ не приняла заявление о прекращении огня на Донбассе

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с безопасностью вдоль линии соприкосновения на Донбассе остается крайне сложной, Киев отказался принимать заявление о режиме прекращения огня, заявил журналистам полпред РФ на переговорах Борис Грызлов по итогам заседания Трехсторонней контактной группы.

"Именно по вине Киева в очередной раз не принято заявление о прекращении огня. Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - сказал он.

Грызлов добавил, что на встрече Контактной группы было отмечено, что ситуация с обеспечением безопасности вдоль линии соприкосновения остается крайне сложной, по данным СММ ОБСЕ, за первые 10 дней мая в отдельных районах Донецкой и Луганской областей было зафиксировано 13 раненых и один убитый среди мирного населения.

"Режим прекращения огня нарушает именно киевская сторона, поэтому она и отказывается принять конкретные дополнительные меры контроля прекращения огня", - подчеркнул он.

Он напомнил, что в решениях саммита "нормандской четверки" в максимально возможной степени были учтены предложения, поступившие из Киева, в том числе и те, которые касаются участков разведения сил и средств.

"На саммите "нормандской четверки" Киев настоял на ограниченном количестве участков, вместо разведения сил и средств по всей линии соприкосновения. Но затем сам же заблокировал реализацию этого решения", - добавил полпред РФ.

Борис Грызлов Украина Донбасс

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