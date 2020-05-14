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Пресс-служба Зеленского рассказала о заседании в ТКГ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Обновленная делегация Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на заседании в четверг в формате видеоконференции отметила важность выполнения договоренностей лидеров Нормандской четверки, достигнутых во время саммита в Париже 9 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

"Особенно подчеркивалась необходимость выполнения безопасности требований, в частности, о соблюдении установившегося режима тишины. В связи с этим украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания профильной группы, поскольку вопросы безопасности являются одними из ключевых", - отмечает пресс-служба.

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В рамках работы подгруппы по безопасности Украины поддержала СММ ОБСЕ и "еще раз настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей на всей территории Украины в пределах международно-признанных границ, в частности, на временно оккупированных территориях", говорится в сообщении.

"Украина, несмотря на карантинные меры, со своей стороны полностью поддерживает реализацию мандата СММ ОБСЕ и МККК и всячески способствует этому, а также обеспечивает безусловное выполнение их мандата. СММ ОБСЕ отметила, помимо прочего, существенный прогресс в рамках реализации обновленного плана разминирования, в частности гуманитарного", - сказали в офисе президента.

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