МИД Германии отметил отсутствие помощи Москвы в расследовании убийства Хангошвили

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Россия до сих пор не внесла существенного вклада в расследование убийства в Тиргартене Зелимхана Хангошвили, участника войны в Чечне, заявила представитель МИД Германии Мария Адебар.

"Расследование генпрокуратуры по делу о так называемом случае убийства в Тиргартене еще не завершено, поэтому нужно будет посмотреть, как пойдет процедура. Было бы спекулятивно говорить о возможных мерах, ситуация находится под контролем генпрокуратуры", - ответила она на вопрос, может ли Берлин ввести новые антироссийские санкции в связи с этим преступлением.

Днем ранее в МИД ФРГ заявили, что могут быть введены новые санкции против представителей России в связи с кибератакой на бундестаг, это дело правительство страны рассматривает в контексте убийства в Тиргартене, из-за которого ранее выслали двух сотрудников российского посольства.

Как напомнила Адебар, МИД сообщил, что будет просить Брюссель наложить санкции на россиян, которые, как считает ФРГ, ответственны за кибератаку на бундестаг. "Режим киберсанкций ЕС существует с мая 2019, до сих пор его еще не применяли. Мы планируем сделать так, чтобы ряд граждан были в рамках этого режима зарегистрированы, он позволяет замораживание активов и ограничение на въезд лиц и организаций, это процесс, который правительство сейчас начнет реализовывать", - сказала Адебар.

Она также уточнила, что 29 мая российского посла Сергея Нечаева формально не вызывали в МИД, а приглашали для разговора по теме кибератаки на бундестаг. Он встречался со статс-секретарем, разговор был конфиденциальным.

"Формального вызова российского посла за последние несколько лет не было", - сказала Адебар.

Хангошвили был застрелен в Тиргартене по пути в мечеть летом 2019 года. По подозрению в убийстве задержали гражданина России. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персона нон-грата двух сотрудников российского посольства. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.