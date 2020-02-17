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В ассоциации ветеранов "Вымпела" исключили подготовку спецназа для убийств за рубежом

В ассоциации ветеранов "Вымпела" исключили подготовку спецназа для убийств за рубежом
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент ассоциации спецподразделения ФСБ РФ "Вымпел" Валерий Попов заявил, что фонд, упомянутый в расследовании нескольких СМИ убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине, занимается исключительно благотворительной работой.

По версии журналистов, к убийству могли быть причастны ветераны российских спецслужб.

"Фонд мы этот знаем, никакой подготовкой (спецопераций - ИФ) он заниматься не может. Это просто ветеранская организация, она занимается благотворительностью, детьми", - заявил Попов "Интерфаксу".

По его мнению, связь фонда с убийством Хангошвили притянута западными СМИ и связь его с убийством исключена. Он также отметил, что никто бы ни о чем не догадывался, если бы действительно работал "Вымпел".

"Это все дилетантство, кто-то хочет выдать операцию за работу "Вымпела", какая-то провокация", - заявил Попов.

Ранее была опубликована очередная часть совместного доклада Bеllingcat, Insider, Dossier Center и журнала Der Spiegel, в которой утверждается, что убийство Хангошвили было организовано, в том числе, благотворительным фондом "Вымпел". Согласно докладу, убийство планировалось сразу несколькими бывшими сотрудниками спецназа ФСБ.

Почетный президент ассоциации ветеранов "Альфы" Гончаров ранее также усомнился в истинности этих выводов, назвав материалы провокацией.

Убийство и расследование СМИ

Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. Подозреваемый был задержан в тот же день.

The Insider, Bellingcat и Der Spiegel в своем совместном расследовании сделали вывод о том, что подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине может быть сотрудником российских спецслужб. Как сообщил журнал Der Spiegel, в документах, поданных на визу, мужчина указал, что его зовут "Вадим Андреевич Соколов, 49 лет, из Иркутска" с пропиской в Санкт-Петербурге.

Позднее эти издания опубликовали еще одно расследование, согласно которому "Вадима Соколова" в действительности зовут Вадим Красиков. По данным расследователей, до 2015 года он находился в розыске в России за убийство, обстоятельства которого схожи с преступлением в Берлине.

В Москве отрицают причастность российских властей к убийству Хангошвили. Президент России Владимир Путин заявил в декабре 2019 года по итогам встречи лидеров "нормандского формата" в Париже, что "российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами по выдаче этого бандита и убийцы". Он рассказал, что Хангошвили был причастен к организации терактов в московском метро.

Вымпел Альфа Берлин

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