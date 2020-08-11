Глава МИД Германии ждет введение киберсанкций ЕС против России после лета

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассчитывает, что санкции Евросоюза за хакерскую атаку на бундестаг в 2015 году будут наложены на граждан России после летних каникул, когда предложение Берлина пройдет всю необходимую процедуру. Он сказал об этом "Интерфаксу" накануне визита в Москву.

"В конце мая мы в рамках ЕС внесли также предложения по санкциям в отношении ответственных за кибератаку на германский бундестаг, - сказал он. Это наше предложение широко поддерживается нашими партнёрами, поэтому я ожидаю, что после летнего перерыва процесс будет быстро продвигаться вперед".

Ранее правительство ФРГ предложило Евросоюзу ввести новые "киберсанкции" в связи с атакой 2015 года, в том числе в отношении разыскиваемого гражданина России Дмитрия Бадина. Германская Генпрокуратура считает его участником сотрудничающей с ГРУ хакерской группы APT28, или Fancy Bear, и ответственным за хакерскую атаку на бундестаг в апреле - мае 2015 года. Режим киберсанкций ЕС подразумевает, в частности, запрет на въезд в страны союза и замораживание активов.

Возможные санкции в связи с убийством в Тиргартене участника чеченской войны Зелимхана Хангошвили будут зависеть от результатов расследования, добавил Маас.

"Мы неоднократно подчеркивали, что оставляем за собой право на принятие новых мер. Какие это будут меры, зависит в том числе и от того, какие обстоятельства выяснятся в ходе процесса", - сказал министр и напомнил, что, по версии следствия, предполагаемый убийца "действовал по заданию государственных служб России".

"При расследовании этого убийства Россия не проявила серьезной готовности к содействию при выяснении обстоятельств, несмотря на то, что компетентные органы направляли запросы и поручения об оказании правовой помощи. На это - то есть на отсутствие сотрудничества со стороны России - мы отреагировали в декабре высылкой двух дипломатов", - добавил Маас.

Хангошвили был убит летом 2019 года в Тиргартене. По подозрению в причастности к его гибели был задержан гражданин России. Германские СМИ называли его Вадимом Красиковым и Вадимом Соколовым.