Москва назвала странными претензии Берлина к РФ в рамках "дела Хангошвили"

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Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Германия запросила правовую помощь в расследовании убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили уже после того, как из ФРГ были высланы российские дипломаты, претензии Берлина по поводу того, что Москва неохотно сотрудничала с властями Германии в рамках данного дела, являются странными и не соответствуют действительности, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я могу это подтвердить. Действительно, официальные запросы от Берлина были адресованы Москве - речь идет об оказании правовой помощи в расследовании убийства члена террористических бандформирований на Северном Кавказе Хангошвили - 6 и 10 декабря 2019 года", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос о том, действительно ли Германия направила России запрос о правовой помощи по делу Хангошвили уже после того, как российские дипломаты были высланы из страны.

Как напомнила представитель МИД, решение о выдворении двух российских дипломатов было озвучено еще 4 декабря "в связи с тем, что Россия не проявляет должного уровня кооперабельности".

"Контакты между правоохранительными органами (России - ИФ) и спецслужбами Германии по так называемому делу Хангошвили осуществлялись с конца августа 2019 года, это признает и сам Берлин. Утверждения властей Германии о якобы неудовлетворительном уровне содействия России в прояснении обстоятельств преступления выглядят как минимум странными, и, учитывая, что мы упомянули даты, не соответствуют действительности", - сказала Захарова.

Международный скандал вокруг "дела Хангошвили"

Убийство Хангошвили, участника вооруженного конфликта в Чечне, произошло летом 2019 года в Берлине. Он был застрелен в центре города по дороге в мечеть. По подозрению в убийстве задержали гражданина России. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила о высылке двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.

Генпрокуратура и правительство Германии считают, что убийство было совершено по заказу либо российских властей, либо руководства Чечни: убитый был квалифицирован в России как террорист, и с 2000 по 2004 год он руководил боевиками в Чечне. Официальные представители РФ отрицают причастность российских властей к этому убийству. Правительство Германии призвало российские власти к сотрудничеству в расследовании дела об убийстве.

Президент РФ Владимир Путин 9 декабря в Париже заявил журналистам по поводу Хангошвили, что "российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами по выдаче этого бандита и убийцы". "К сожалению, мы не нашли взаимопонимания", - сказал он. Путин также заявил, что Хангошвили был причастен к терактам в Москве.

12 декабря в Кремле заявили, что в Европе скрывается большое число лиц, обвиняемых в терактах и массовых убийствах во время трагических событий на Северном Кавказе, более того, они получают там убежище.

"По-прежнему в странах Европы скрывается очень много людей, которые причастны и к терактам, и к организациям терактов, и к убийствам во время кровавых событий на Кавказе. Они где-то получают виды на жительство, где-то - гражданство. Они ходят средь бела дня по улицам среди обычных людей", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему только сейчас российская сторона объявила о причастности застреленного в Берлине Хангошвили к терактам.

16 декабря первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман сообщил "Интерфаксу", что Генпрокуратура России готова оказать властям Германии правовую помощь в случае поступления запроса по делу об убийстве Хангошвили. "Если такой запрос поступит, мы его рассмотрим и окажем необходимую помощь. Это даже не обсуждается", - сказал Буксман.