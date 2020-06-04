Что случилось этой ночью: четверг, 4 июня

Протесты у посольства США в Афинах, резкий рост смертности в Петербурге и новые обвиняемые в деле об убийстве Джорджа Флойда

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Троим полицейским предъявлены обвинения в соучастии в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Их коллеге Дереку Човину, который давил коленом на шею Флойда, предъявленное ранее обвинение в убийстве третьей степени переквалифицировали на более тяжелую вторую степень.

- Посольство США в Афинах забросали камнями и "коктейлями Молотова". Поначалу протестный марш, поводом для которого стало убийство Джорджа Флойда, проходил мирно, но под конец у здания американского посольства начались столкновения с полицией.

- Смертность в Петербурге выросла на треть в мае этого года. В городе зарегистрировано 6427 смертей против 4875 в мае прошлого года. С 2011 года майский показатель смертности составлял около 5 тыс. По данным городских властей, за весь период пандемии в Петербурге от COVID-19 скончались 240 человек.

- Бойцы Правительства национального согласия Ливии вернули контроль над аэропортом Триполи. С прошлого года его удерживали силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

- Россия поставила Сирии вторую партию истребителей МиГ-29. По сообщению российского посольства, поставка осуществлена "в рамках военно-технического сотрудничества", сирийские пилоты уже начали выполнять полеты на российских истребителях.

- Еще 64 пациента с коронавирусом и пневмонией скончались в Москве в среду. Общее число жертв COVID-19 в столице увеличилось с 2685 до 2749 человек.