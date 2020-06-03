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Россия поставила Сирии новую партию истребителей МиГ-29

Россия поставила Сирии новую партию истребителей МиГ-29
Истребители МиГ-29. Архивное фото
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россия поставила Сирии вторую партию многоцелевых истребителей МиГ-29, сообщило в твиттере посольство РФ в Сирии.

Как отмечается, поставка осуществлена в рамках военно-технического сотрудничества, сирийские пилоты уже начали выполнять полеты на этих самолетах.

30 мая о поставке Дамаску партии российских МиГ-29 сообщило сирийское государственное агентство SANA, ссылаясь на источник. По его данным, передача истребителей состоялась на российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии.

МиГ-29 - разработанный в начале 1980-х годов легкий истребитель, стоит на вооружении ВКС России и многих других стран мира. По некоторым данным, МиГ-29 входит в пятерку самых продаваемых истребителей в мире - всего экспортировано более 800 таких самолетов.

Поставки российского вооружения Сирии

В декабре 2017 года генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков сообщил журналистам, что обкатку в ходе российской военной операции в Сирии прошли модернизированные истребители МиГ-29СМТ.

В ноябре 2019 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России заявили, что Россия поставляет Сирии авиационную технику и технику для сухопутных подразделений по ранее заключенным контрактам.

В апреле 2018 года глава ФСВТС РФ Дмитрий Шугаев заявил в интервью "Интерфаксу", что Россия вправе вести военно-техническое сотрудничество с Сирией в полном объеме, никаких международных ограничений нет.

Как сообщалось, в частности, Москва поставила Дамаску системы ПВО дальнего действия С-300 (концерн "Алмаз-Антей") после того, как в сентябре 2018 года в небе над Сирией был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. Российская сторона возложила вину за эту трагедию на израильские ВВС, заявив, что они прикрывались самолетом ВКС РФ от обстрела сирийских ПВО.

Как сообщал в 2011 году "Интерфакс", Сирия купила у России 36 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". "Панцирь-С" относится к системам ближнего прикрытия. Эти комплексы есть и у российских военных в Сирии.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе.

Россия Сирия МиГ-29

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