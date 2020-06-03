Более 60 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Еще 64 пациента с диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19 скончались в Москве за прошедшие сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее число умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 2685 до 2749 человек.

Накануне столичный оперштаб сообщал о смерти 61 пациента с пневмонией и коронавирусом.

За все время эпидемии в столице было выявлено 187 216 тысяч инфицированных коронавирусом, за последние сутки - 1 842 новых случая COVID-19. Суточный прирост в эту среду оказался минимальным с 17 апреля. Число выздоровевших за последние сутки - 3385 - вновь превысило число заболевших, а общее число вылечившихся достигло 91 654 человек.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в среду составил 1,01.