Смертность в Петербурге выросла на треть в мае

По данным городских властей, общее число жертв COVID-19 в Петербурге за все время пандемии - 240 человек

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.

В мае 2020 года в Петербурге было зарегистрировано 6 427 смертей, годом ранее - 4 875. С 2011 года смертность в мае составляла около 5 тысяч человек.

В январе этого года в городе, по данным комитета, скончались 5 382 человек, в феврале - 5 019 человек, в марте - 5 094 человека, в апреле - 5 303 человека.

По данным городских властей, за весь период пандемии в Петербурге от COVID-19 скончались 240 человек.

В середине мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что уровень заболеваемости внебольничной пневмонией в городе превышает средний многолетний показатель в несколько раз. По состоянию на 12 мая, с 1 марта внебольничной пневмонией заболели 11 223 человека, скончались 694. При этом, по словам губернатора, на 12 мая в Петербурге COVID-19 диагностировали у 8 050 человек, 58 из них скончались.