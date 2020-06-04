Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Печерский суд Киева в четверг разрешил принудительный привод пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

"Допрос должен состояться в 11:00 10 июня в помещении Государственного бюро расследований", - сообщила его пресс-служба.

Речь идет о допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве №42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.

Как сообщалось, бюро вызвало Порошенко 26 мая на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей через границу.

Между тем, пресс-служба партии "Европейская солидарность" сообщила, что в 11:00 вторника, на время, когда Порошенко был вызван на допрос в ГБР, он открыл выставку картин художников с украинскими корнями из своей семейной коллекции и пригласил на нее сотрудников правоохранительных органов. При этом в пресс-службе отметили, что для правоохранителей "наиболее ценным экспонатом будут документы, которые лежат сразу у входа и где содержатся оригиналы таможенных деклараций по всем 43 работам, перечень этих работ и платежные поручения на уплату этих работ".

Пресс-служба "Евросолидарности" со ссылкой на сопредседателя фракции Артура Герасимова заявила, что сотрудники ГБР "штурмом ворвались в помещение музея Ивана Гончара". Директор музея сообщил, что были сломаны двери. В свою очередь в ГБР опровергли информацию о штурме и сообщили о проведении следственных действий.

29 мая Порошенко был повторно вызван на допрос. Коллекция картин была арестована.