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США выделили $11 млрд на международные меры против COVID-19

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - США направляют $11 млрд в помощь другим странам для противодействия COVID-19, из них $180 млн - на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

"Перед лицом пандемии COVID-19 мы действительно мобилизовались как нация для борьбы с этим вирусом, как внутри страны, так и за рубежом, выделив более $11 млрд на международные ответные меры против COVID-19", - говорится в сообщении Помпео, распространенном Госдепартаментом США.

Уточняется, что только в четверг США объявили о выделении более $194 млн новой помощи, в том числе почти $180 млн - на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Кроме того, Соединенные Штаты предоставляют более $14 млн новой гуманитарной помощи для поддержки беженцев, мигрантов и принимающих общин, пострадавших от пандемии COVID-19", - отмечается в сообщении.

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