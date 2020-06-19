Пашинян не приедет в Москву на парад 24 июня из-за ситуации с коронавирусом

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не поедет на парад Победы в Москву 24 июня.

"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в письме Пашиняна президенту РФ Владимиру Путину, сообщает пресс-служба армянского премьера.

"Как вы знаете, я с большим удовольствием принял Ваше приглашение и собирался посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях. Однако, как впоследствии оказалось, существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит. Исходя из этого, я решил воздержаться от моей поездки в Москву, что было детально обсуждено и согласовано между нашими аппаратами", - заявил Пашинян.

По его словам, было бы большой честью присутствовать на юбилейном параде. "Уверен, что миллионы наших граждан будут следить за этим торжественным событием, мысленно уходя в далекий 1945 год, когда наши деды гордым шагом прошагали по Красной Площади. Победа в Великой Отечественной Войне является нашим общим достоянием. Память об этом объединяет наши народы и создает незыблемый фундамент для дружбы будущих поколений", - отметил премьер Армении.

В заключение Пашинян выразил надежду на скорую встречу с Путиным и пожелал ему здоровья и успехов.

В настоящее время в Армении складывается непростая ситуация с коронавирусом. В республике до 13 июля действует режим чрезвычайного положения из-за эпидемии.

Ранее в пятницу в пятницу информационный центр Армении сообщил, что число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 19 157. Общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в стране достигло 429 человек.

В начале июня стало известно, что сам Пашинян и члены его семьи заразились COVID-19. Спустя несколько дней премьер сообщил, что он и его родные выздоровели.