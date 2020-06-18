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Сербский член президиума Боснии и Герцеговины Додик приедет в Москву на парад

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик в четверг на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подтвердил, что посетит военный парад в Москве 24 июня.

"Признателен за приглашение уже через пару дней посетить Москву", - сказал он, добавив, что посетит парад на Красной площади.

Додик также выразил благодарность российским специалистам, которые помогли Республике Сербской "легче пройти пандемию". "Мы очень ценим российскую позицию по отстаиванию международного права, это позволяет миру не скатиться в хаос", - подчеркнул он.

Москва Милорад Додик

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