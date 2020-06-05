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Премьер Японии не планирует поездку на парад Победы в Москву

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не планирует приезжать в Москву на парад Победы, который был перенесен из-за пандемии COVID-19 с 9 мая на 24 июня, сообщает японская газета Asahi.

"Премьер-министр не поедет на церемонию", - сказал чиновник министерства иностранных дел Японии, добавив, что, по его данным, Россия не приглашает широкий круг стран, а только бывшие республики СССР.

Премьер-министр Японии был приглашен на празднование 75-летия Победы 9 мая. Однако из-за пандемии коронавируса визит был отменен, а парад Победы перенесен на 24 июня.

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