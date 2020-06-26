Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:31Заразились
на 26.06В России 620 794+6 800В мире 9 609 829+179 313

В Индии за два дня молнии убили более ста человек

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере 107 человек были убиты ударами молний в двух индийских штатах всего за два дня, сообщает CNN.

В северном штате Уттар-Прадеш только за последние сутки по этой причине погибли 24 человека. В четверг, 25 июня, в соседнем штате Бихар молнии убили по меньшей мере 83 человек.

Семьям погибших выплатят компенсации примерно в $5,3 тысячи.

По данным индийских властей, в 2017 году в стране из-за молний погибли 2885 человек, в 2018-м - 2357. Информации за 2019 год пока нет. Для сравнения, в США в 2019 году от ударов молний погибли 20 человек.

Жертвами подобных ЧП в Индии чаще всего становятся фермеры, работающие в полях, во время муссонов. Май и июня считаются самыми опасными месяцами.

Индия

Новости
Пандемия коронавируса

В странах Америки продолжилось быстрое распространение коронавируса

Лукашенко объяснил удорожание жилья в Минске приездом москвичей

Лукашенко объяснил удорожание жилья в Минске приездом москвичей

Что случилось этой ночью: пятница, 26 июня

Число жертв COVID-19 превысило 488 тыс. человек

Палата представителей США приняла законопроект демократов о реформе полиции

Трамп решил расширить добычу нефти в заповеднике на Аляске

Трамп решил расширить добычу нефти в заповеднике на Аляске

Индия торопится закупить российское вооружение из-за обострения отношений с Пакистаном и КНР

Индия торопится закупить российское вооружение из-за обострения отношений с Пакистаном и КНР

Основной версией взрыва в киевской многоэтажке стали нарушения "Киевгаза"

Министр финансов Эстонии потребовал отстранить от должности главу государства

Министр финансов Эстонии потребовал отстранить от должности главу государства

США сочли недостаточными усилия России в борьбе с торговлей людьми

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');