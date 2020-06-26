В Индии за два дня молнии убили более ста человек

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере 107 человек были убиты ударами молний в двух индийских штатах всего за два дня, сообщает CNN.

В северном штате Уттар-Прадеш только за последние сутки по этой причине погибли 24 человека. В четверг, 25 июня, в соседнем штате Бихар молнии убили по меньшей мере 83 человек.

Семьям погибших выплатят компенсации примерно в $5,3 тысячи.

По данным индийских властей, в 2017 году в стране из-за молний погибли 2885 человек, в 2018-м - 2357. Информации за 2019 год пока нет. Для сравнения, в США в 2019 году от ударов молний погибли 20 человек.

Жертвами подобных ЧП в Индии чаще всего становятся фермеры, работающие в полях, во время муссонов. Май и июня считаются самыми опасными месяцами.